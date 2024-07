Tumore seno Iadanza IncontraDonna | Nuova ormonoterapia dà speranza a pazienti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) – “Laterapia mirata del carcinoma della mammella metastatico Er+ Her2-, ovvero la molecola elacestrant attiva per via orale, per noirappresenta unache si realizza. Ma ancora più importante è che ci sia la possibilità di fare la biopsia liquida che consiste in un semplice prelievo di sangue. Il test ha dei grandi vantaggi e importanti potenzialità, non è invasivo ed è preciso nel migliorare la selezione delle terapie da parte degli specialisti”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Antonella, Patient Advocate di Fondazione, in occasione di una conferenza stampa promossa oggi a Roma, con il contributo non condizionante di Menarini Stemline, con esperti di Fondazione Aiom e Fmp (Fondazione per la medicina personalizzata) per chiedere che le nuove ormonoterapie orali siano disponibili anche in Italia.