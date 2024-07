Tour 2024 tappa 6 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Saint Vulbas, 3 luglio– La storia si è compiuta a Saint Vulbas, sede di arrivo della quinta, con il 35esimo successo in carriera alde France per Mark Cavendish: nessuno come lui nella storia. La prima vittoria risale addirittura al 2008 e la sua carriera ha trovato il coronamento di una vita, all’ultima partecipazione. Una volata regale, ammaestrata con sapienza tattica da veterano e gambe di un giovincello. Si sono inchinati Philipsen, Kristoff e De Lie e tutta la schiera dei migliori velocisti al mondo. Ma il più bravo di tutti e dell’intera storia è lui per numero totale di successi. E nella sestaci sarà un’altra occasione per rimpinguare il bottino dato che l’arrivo a Dijon sarà ancora ad appannaggio dei velocisti.