Osimhen il Chelsea non è ancora fuori dai giochi Il nodo è il prezzo Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024), non si esclude una mossa delper l’attaccante del Napoli qualora la società fosse disposta ad abbassare il. Ilscrive: Ilha mostrato interesse per un certo numero di attaccanti, tra cui Jhon Durán dell’Aston Villa e Samu Omorodion dell’Atlético Madrid, mentre una mossa per Victornon è stata completamente esclusa se ilrichiesto dal Napoli scende. L’Arabia Saudita è attualmente una destinazione più probabile perquest’estate, però., una delle ultime speranze è l’Arabia Saudita (Repubblica)lascerà il Napoli in questa finestra di mercato, ma dove andrà non èchiaro. La clausola da 130 milioni funziona da repellente per i top club. Il nigeriano vorrebbe la Premier, ma per ora nessuna offerta concreta da lì.