Bianca Berlinguer la stoccata alla Rai in diretta tv | Abbiamo fatto bene a scegliere Mediaset

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Martedì 2 luglio è andata in onda su Rete 4 l’ultima puntata stagionale di ‘È sempre Carta’. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, durante i saluti finali ne approfitta per lanciare l’ennesima frecciataRai, da cui si è separata un anno fa. E la sua ormai storica sp, lo scrittore Mauro Corona, ci mette il carico.Leggi anche: Cartahot: Mauro Corona senza freni conCosa ha dettocontro la Rai “Quandodeciso disapevamo che non sarebbe stato semplice. – cosìsi rivolge al suo pubblico – Ma oggi possiamo dire che, che nonassolutamente sbagliato, perché quitrovato le condizioni migliori per lavorare con serenità e in piena libertà.