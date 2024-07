Sciopero treni Ferrovie dello Stato si ferma per 24 ore

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) L’arrivo del caldo in (quasi) tutt’Italia comporta di certo un aumento degli spostamenti. Ha dunque un peso maggiore del solito, tanto per chi abita il Paese quanto per chi è qui in visita, l’annuncio di unodei trasporti. È quanto èproclamato da alcune sigle sindacali autonome. Il personale disi fermerà per 24 ore.6-7 luglio Il personale del gruppoItaliane (Fs) incrocerà le braccia per 24 ore. L’annuncio di alcune sigle sindacali sottolinea uno stop a stretto giro. Precisamente i disagi avranno inizio dalle ore 21,00 di sabato 6 e termineranno alle ore 21,00 di domenica 7 luglio. Una nota di Fs avverte tutti i passeggeri in merito a possibili modifiche che potrebbero essere attuate, a causa dell’agitazione sindacale.