Pagelle Tour de France 2024 | Pogacar è il più forte Vingegaard non al meglio Ayuso già terza forza?

(Di martedì 2 luglio 2024)QUARTA TAPPADETadej, voto 10: semplicemente perfetto. Il lavoro della UAE Emirates è strepitoso, lui a 900 metri dal GPM del Galibier parte e dopo una, due, tre accelerazioni si toglie di ruota anche, ultimo dei rivali che ha provato a difendersi. Il ritmo dello sloveno in questo momento è irraggiungibile per chiunque altro, lo fa vedere anche in discesa dove pennella e aumenta il distacco su tutti. Vittoria di tappa, Maglia Gialla, tutto troppo facile per il momento. Jonas, voto 7: battaglia splendida quella connell’ultimo chilometro del Galibier. Il danese non è ancora al top, ma con le sue qualità in montagna quasi riesce a tenere il passo dello sloveno. Poi successivamente paga gli sforzi e deve cedere secondi importanti.