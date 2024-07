Morte Singh | Scotto Pd ‘poteva essere salvato ora abolire Bossi-Fini’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Satnampoteva. Lo scrive nero su bianco il Gip che ha convalidato l’arresto del suo datore di lavoro a Latina. Un fatto importante, ma che non può restare isolato”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo.“Lo Stato dovrebbe arrivare prima della magistratura, anche perché in questi anni evidentemente i controlli sono stati pochi. Qui non siamo solo davanti a un omicidio: bisogna cambiare tutto il sistema che condanna migliaia di lavoratori allo schiavismo e al caporalato. Siamo disposti a discutere con il governo se si fa sul serio, non se si usa sempre la solita retorica. Serve una svolta perla-Fini e introdurre gli indici di congruità in agricoltura per evitare abusi e lavoro nero”, conclude