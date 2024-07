Il vernissage della mostra di Marta Galetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Inaugurata con successo sabato 29 giugno scorso lapersonale dell’artista emiliana, visibile fino a venerdì 19 luglio prossimo in via XX Settembre 15 presso Sansepolcro Art Gallery, la realtà espositiva aperta nel settembre 2023 da Marcello Medici e Stefano Vannini nella città di Piero. Pubblico e critica hanno innanzitutto apprezzato la ricerca dell’autrice in campo visivo così come in una dimensione spirituale originale, che si ispira allo sciamanesimo, ritualità presente ancora oggi in varie parti del mondo. In particolare sono i richiami alle filosofie orientali quelli che hanno colpito maggiormente i visitatori, che non hanno lesinato opinioni più che favorevoli al lavoropittrice e ceramista di Imola.