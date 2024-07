Treno Taranto – Roma presentata interrogazione parlamentare

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano“Vogliamo avere le idee chiare in merito ai collegamenti ferroviari. Comprendo naturalmente, che vi possano essere dei disagi per via dei lavori di miglioramento relativamente al tratto Eboli-Potenza (tempo stimato 90 giorni a partire dal 9 giugno scorso), ma Rete Ferroviaria Italiana deve garantire una valida alternativa conosciuta agli utenti Jonici. È dunque mia intenzione presentare una specificanei prossimi giorni al fine di verificare la situazione e ritengo al contempo, utile sollecitare Rfi a ridurre le difficoltà a carico dei cittadini. Questa provincia, in particolare d’estate, vive di turismo ed è perciò importante affrontare prima possibile la problematica in corso, non potendo attendere settembre (data prevista di fine lavori) perché sarebbe oramai e ovviamente troppo tardi”.