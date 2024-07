Terracina disabile rischia di precipitare in un canale | salvato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – I poliziotti del Commissariato di, nei giorni scorsi, sono intervenuti in soccorso di un uomo, parzialmente paralizzato ed in carrozzina, che stava per cadere in unndo di annegare. Gli agenti, ricevuta la richiesta di aiuto dell’uomo, si sono precipitati sul posto dove hanno iniziato le ricerche incamminandosi a piedi lungo le stradine vicine al. Dopo aver percorso qualche metro i poliziotti hanno visto una carrozzina elettrica ribaltata sul fianco e, sulla sponda, c’era l’uomo, ormai stremato, che tentava di restare aggrappato per non cadere in acqua. La prontezza dell’arrivo degli agenti ha fatto sì che si potesse scongiurare il peggio; i poliziotti infatti, viste le condizioni avverse del terreno, hanno prontamente preso una fune e, agganciandola ad un albero, si sono calati verso il corso dell’acqua afferrando l’uomo e tirandolo su prima che potesse cadere.