I due carabinieri che chiedevano mazzette a un dentista | condannati per danno d’immagine all’Arma

(Di lunedì 1 luglio 2024) Due exdei Nas – Nucleo antiisofisticazione e sanità – di Firenze, Antonio Barrasso e Luigi Aprile, giàin sede penale per tentata concussione, dovranno risarcire l’Arma per le loro azioni. La Corte dei conti ha disposto il pagamento, da parte di ciascuno, di una somma di 16 mila euro. La stessa cifra era stata chiesta dai due a uno studio odontoiatrico. Una mazzetta da 32 mila euro totali, per avere un certo riguardo durante i controlli svolti durante la prima fase dell’emergenza Covid. Barrasso e Aprile erano stati arrestati in flagranza nel mese di aprile del 2020. Con la loro condotta hanno causato unalla reputazione dell’Arma, minando «la fiducia dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa».