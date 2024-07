Cesena l’inverno demografico Non ci sono più bambini | chiude l’unico asilo di Balze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 –, che avvolge l’Italia intera, fluisce anche alle falde del Fumaiolo, dove è incastonato il paese di, che attualmente conta circa 200 abitanti, con un solo bimbo in età per scuola materna. Lì a, dove zampilla la sorgente del Tevere, come anche in altri paesi della nostra montagna, nascono pochissimi, anzi qualche anno rischia di far scorrere i suoi 365 giorni senza che la cicogna abbia volato nel cielo di quella località, come fanno invece non di rado aquile reali e poiane. A, quasi a quota 1.100 metri slm, il paese più alto dell’Appenninote, da quasi tre anni non nascono. Con l’anno scolastico 2024/2025, dei quattroche hanno frequentato l’nell’anno 2023/2024 ne è rimasto solo uno in età per scuola materna, mentre gli altri tre, che sino alla fine di giugno glistati compagni di banco e di giochi, hanno il calendario anagrafico che gli farà spiccare il volo, dal prossimo settembre, sui banchi della prima elementare.