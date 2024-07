Basket d’estate Il torneo Whitty entra nel vivo con le gare clou

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo quattro giornate di partite alSummer2024 che hanno riscosso grande successo di pubblico, il playground centese ha emesso i primi verdetti. Si conoscono già i nomi delle quattro semifinaliste, anche se ovviamente non si sanno ancora quali saranno gli accoppiamenti che verranno decisi dalle partite di domani sera. Nel girone A Dolce Vita e Impresa Merighi sono a punteggio pieno a quota 4 punti e lo scontro diretto di domani decreterà primo e secondo posto. Analogo discorso per il girone B, coi campioni in carica di Dinellisound e Buieie Team imbattute a quota 4 punti. Oggi e domani si giocheranno ancora le partite dei due gironi eliminatori. Semifinali in programma mercoledì 3 luglio e gran finale giovedì 4 luglio alle ore 21.