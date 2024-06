Il console di Israele Una corsa oltre lo sport Gino esempio di pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Carrai* Tre giorni fa nel portare i miei saluti e il benvenuto a Firenze ai membri della squadra israeliana al Tour de France gli ricordavo che avrebbero avuto due grandi compiti davanti a loro: competere in unoe nella più bella gara di quelloche in ogni caso deve avere alla base il valore di quello scambio di borraccia che Coppi e il fiorentino Bartali fecero sul Col de Galiber proprio nel Tour de France del 1952 delineando valori più grandi della gara stessa: il valore dello, l’amicizia, la fratellanza. Il secondo compito forse in questo tempo ancora più arduo sarebbe stato indossare una maglia con la scritta Israel che avrebbe comportato ricevere ingiurie, minacce, protezione e privazione di libertà nell’affrontare una competizioneiva.