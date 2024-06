Sella Alessandrini nel mirino Trattativa in corso per il terzo lungo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Qualcosa si muove, anche sotto canestro, per laCento. In un reparto in cui i titolari saranno Lorenzo Benvenuti e ilamericano, presumibilmente un giocatore che possa spaziare nei ruoli di 4 e 5, particolarmente importante sarà il ruolo del, un primo cambio che dovrà incidere subito, cambiando due giocatori e quindi essendo chiamato a un minutaggio importante. Per questa posizione nelle ultime ore Cento è stata associata al profilo di Nicolas, 23enne di Pesaro, cresciuto nella Vuelle, con cui ha compiuto tutta la trafila dei campionati giovanili. Nella stagione 2018/2019 è stato aggregato in diverse occasioni alla prima squadra (Serie A), agli ordini di coach Matteo Boniciolli, in parallelo all’impegno con la canotta della formazione Under 18, di cui è stato un punto fermo.