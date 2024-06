Sommer | Non voglio risfidare Jorginho su rigore Prima della partita non studio i rigoristi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il portiere dell’Inter Yannin conferenza stampa, insieme al ctSvizzera Murat Yakin, ha presentato la sfida tra Svizzera e Italia, primo degli ottavi di finale di Euro 2024.: «Nontutti i singoli» Le piacerebbedagli undici metri dopo gli errori nelle ultime qualificazioni Mondiali? «No, nonincontrarlo dal dischetto domani. Quegli errori furono due situazioni molto importanti per qualificarci al Mondiale in Qatar, ma sono due situazioni passate e domani sarà un’altra storia. Non sono qui a pensare a questi due rigori che lei cita». Come si sta preparando ai rigori? «Per me è importante che si prepari la, non tanto la lotteria dei rigori. Ionontutti i singoli, mi concentro sullae su quelli che potrebbero essere idurante i 90 minuti, non quellilotteria dei rigori.