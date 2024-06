Talia e Ciciretti messaggi sui social ai tifosi giallorossi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSmaltita in minima parte la delusione per l’esito della semifinale,hanno affidato aii loro pensieri da condividere con i. Il centrocampista, espulso per un ingenuo doppio cartellino contro la Carrarese ha scritto su Instagram: “Con questoo voglio chiedere scusa a tutto l’ambiente giallorosso, daialla società. So di aver condizionato la partita, ma la troppa foga e la voglia di far bene hanno preso il sopravvento. Sono molto dispiaciuto e mi lascia ancora più amareggiato il fatto di non aver potuto aiutare i miei compagni ad inseguire il sogno. Spero un giorno di riuscire a portare la Strega dove merita, magari con il giusto autocontrollo che mi è mancato in una sfida di così notevole importanza.