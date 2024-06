Napoli Adolfo Greco assolto dalla Corte d’appello dall’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il colpo di scena arriva nel pomeriggio di oggi., l’imputato che dava il nome al processo ‘Olimpo’ sul racket della camorra a Castellammare di Stabia, è statodi Appello dididal“perché il fatto non sussiste”. In primo grado era stato condannato ad otto anni., che tra gli anni ’70 e ’80 aiutò Raffaele Cutolo a impossessarsi del Castello Mediceo di Ottaviano e poi partecipò alle trattative tra la Dc, la Nco di Cutolo e le Brigate Rosse per liberare l’assessore regionale Ciro Cirillo, era accusato di due episodi per i quali, secondo l’impianto inquirente della Dda di, si sarebbe ritagliato il ruolo di ‘mediatore’ tra i clan dell’area stabiese e alcuni imprenditori taglieggiati ed ‘invitati’, anche da, a pagare.