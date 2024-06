Colpo grosso furto in una azienda di logistica | rubati 3 Tir con tutto il carico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bastida Pancarana (Pavia), 3 giugno 2024 - Hanno rubato anche un furgone, vuoto, ma ben 3 Tir con rimorchio, carichi. I ladri sono entrati in azione nel fine settimana in unalungo la Sp12 a Bastida Pancarana, in frazione Valle Botta. Ilè stato scoperto alla riapertura nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno, ma potrebbe risalire a poche ore dopo la chiusura nella serata di sabato. Probabilmente con la complicità del buio hanno forzato il cancello d'ingresso e una volta penetrati all'interno del perimetro dell'hanno messo in moto tre mezzi pesanti già carichi e pronti per la partenza, oltre a un altro furgone vuoto. Il valore del bottino non è ancora stato quantificato, anche perché deve essere verificato con esattezza cosa ci fosse a bordo dei rimorchi dei camion fatti sparire nel nulla: in uno sembra che fossero stipati numerosi colli di bottiglie di alcolici, per un valore dunque molto ingente, mentre per gli altri due i carichi erano probabilmente composti da merce varia.