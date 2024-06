Christian De Sica prima della moglie Silvia Verdone l’amore per Isabella Rossellini | Lei mi lasciò

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Nel passato diDe, quando iniziava a muovere i primi passi nel mondo del cinema, la relazione con un’altra figlia d’arte,attrice e collega che conosceva fin dall’infanzia.Dee la storia conOggi l’attore sarà ospite dell’ultima puntata di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà il nuovo film che lo vede protagonista Ricchi A Tutti I Costi. Negli anni Settanta due giovanissimiDeedfigli dei registi che in quell’epoca hanno segnato la storia del cinema italiano Vittorio Dee Roberto, intraprendono una storia d’amore. In quel periodo l’attrice lavorava come traduttrice per la Rai oltre che inviata per la trasmissione di Renzo Arbore L’Altra Domenica mentre il figlio del regista di Ladri Di Biciclette cominciava la carriera di attore dividendosi tra ruoli drammatici e comici, per poi approdare ai cinepanettoni che hanno decretato il grande successo dai primissimi anni Ottanta.