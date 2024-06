Politici su Facebook la classifica dei follower | un candidato sannita sul podio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI social media stanno profondamente influenzando e modificando il nostro modo di agire, di pensare perfino. Non stupisce dunque che la politica, forse la più sociale di tutte le attività umane, vi trovasse terreno fertile. Oggi in Italia risulta difficile trovare un politico che non sia presente su alcuna piattaforma, anzi, spesso sfidando e snaturando il proprio essere, aprono profili sui social più improbabili e distanti dalle proprie attitudini. Alcuni di essi, solitamente candidati e presidenti delle più ampie forze elettorali, vantano fanbase che li rendono a tutti gli effetti degli influencer. Sul numero di, non c’è dubbio: Matteo Salvini ha costruito nel tempo una fanbase complessiva importante che, con 5.