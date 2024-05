Di Lorenzo-Inter occhio a Conte! Doppio fronte con il Napoli – SM

(Di martedì 28 maggio 2024) Si è parlato nell’ultima settimana di passaggio per Didalall’. L’arrivo sempre più probabile disulla panchina dei partenopei può però cambiare le questioni: ne parla Sport Mediaset. IL NOME NUOVO – Domenica si è chiusa l’esperienza di Giovanni Dicol, peraltro tra i fischi. Questo è quanto ha affermato ieri il suo agente Mario Giuffredi, segnalando come ci sia poca fiducia nei confronti del suo assistito da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Dalla scorsa settimana si parla dell’come opzione principale, anche se c’è chi ha messo anche la Juventus fra le possibilità. Ora però la palla passa ad Antonio, quasi sicuro come nuovo allenatore. Dipassa dalall’alla variabileIN PANCHINA – Manca praticamente solo l’annuncio di De Laurentiis sul tecnico, successore di Francesco Calzona.

Mezi: "Di Lorenzo tra Premier e Inter. Meret Nessuno sicuro del posto: Caprile è pronto" - Mezi: "Di Lorenzo tra Premier e Inter. Meret Nessuno sicuro del posto: Caprile è pronto" - Il capitano del napoli potrebbe essere ceduto e lasciare anche l'Italia per una nuova esperienza all'estero: contatti in Inghilterra. areanapoli

Conte-Napoli, Moggi a ruota libera: "È una certezza" e su Osimhen... - Conte-napoli, Moggi a ruota libera: "È una certezza" e su Osimhen... - L'ex dirigente della Juve e la trattativa seguita anche da tanti tifosi bianconeri oltre che partenopei: "Certo, se si parla di Lukaku..." ... tuttosport

Toro, difesa punto di forza: è stata la quarta migliore del campionato - Toro, difesa punto di forza: è stata la quarta migliore del campionato - Uno dei punti di forza del Torino in questa stagione, che consente ai granata di coltivare ancora una speranza di entrare in Europa in caso di successo della Fiorentina in Conference League, ... torinogranata