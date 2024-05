Jake Gyllenhaal al timone di Luna Rossa per lanciare il nuovo profumo di Prada

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 23 maggio 2024)è il testimonial diOcean Le Parfum, la nuova fragranza che è la versione più intensa dell’omonimo jus,Ocean Eau de Toilette, arrivato sul mercato nel 2021. Indovina chi era il testimonial, tre anni fa? Sempre lui, l’attore statunitense, già volto della campagnaLineaEyewear 2023. Come dire due indizi fanno una prova, figuriamoci tre:è il testimonialper eccellenza. E d’altra parte la scelta è assolutamente in linea con i valori del brand che ama le sfide, le avventure in mare aperto, la voglia di andare oltre i propri limiti. Come, infatti, l’attore è l’incarnazione del moderno avventuriero. A dimostrarlo è il video della campagna e il documentario “Beyond The Line with”, un cortometraggio unico che cattura l’esperienza irripetibile dimentre si immerge nel mondo diOcean presso la base velicaPirelli di Cagliari, in Sardegna.