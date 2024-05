La grande gioia di Gasperini | Un’impresa memorabile - ci voleva una coppa così prestigiosa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gian Pierofatica a contenere lasul prato dell’Aviva Stadium di Dublino dove, al timone della sua magica Atalanta, ha appena scritto una pagina leggendaria alzando al cielo l’Europa League, nientemeno che il secondo trofeo assoluto nella storia della Dea, il primo internazionale in 117 anni di storia del club. Qualcosa di unico, di inimmaginabile soltanto fino a pochi mesi fa. Perché il sogno mai celato di tutta Bergamo era quello di coronare questo ciclo magico con la vittoria di un trofeo, ma che questo potesse proprio l’Europa League era semplicemente impronosticabile. Ma l’Atalanta, ancora una volta, ha dimostrato di non conoscere limiti e di saper sempre alzare un po’ di più l’asticella. Una squadra ad immagine e somiglianza del suo allenatore. Colui che ha stravolto l’Atalanta in tutta la sua essenza. Colui che l’ha resa una delle realtà più belle del calcio italiano e non solo.