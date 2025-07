Atalanta Under 23 svolta in panchina | via Modesto caccia al successore

L'Atalanta Under 23 cambia rotta: dopo due anni di successi e sfide, la società ha deciso di salutare mister Francesco Modesto, portando a un nuovo capitolo la formazione giovanile. Un addio che apre le porte a una nuova era di opportunità e strategie. Ma quali saranno i prossimi passi dell’Atalanta? Scopriamolo insieme, perché il futuro è ancora tutto da scrivere.

Una notizia che era nell’aria diventa ufficiale: le strade dell’ Atalanta Under 23 e di mister Francesco Modesto si separano dopo due anni. Il tecnico calabrese aveva preso le redini della squadra sin dalla sua creazione nell’estate 2023, portandola per due anni consecutivi a qualificarsi alla fase nazionale dei playoff di Serie C, perdendo contro Catania e Audace Cerignola soltanto in extremis. “Atalanta BC comunica che si è concluso il rapporto professionale con Francesco Modesto, guida tecnica della formazione Under 23 nelle stagioni sportive 202324 e 202425. L’Atalanta ringrazia mister Modesto per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, augurandogli il meglio per il futuro”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it