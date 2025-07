Delitto Gucci condannata a 6 anni l'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani | L'ha circuita per l'eredità

Un capitolo oscuro si chiude nel mondo del lusso e dei segreti: la condanna dell'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, coinvolta in un inquietante complotto per eredità milionaria. La sentenza di oltre sei anni di carcere sancisce la fine di un processo che ha smascherato trame di inganno e manipolazioni, lasciando emergere i lati più nascosti di un patrimonio avvolto nel mistero. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Si è tenuta oggi l'ultima udienza del processo a carico di 4 persone, accusate di aver circuito Patrizia Reggiani e la madre per impossessarsi del loro patrimonio milionario. Tra gli imputati c’è anche la compagna di cella di Lady Gucci che è stata condannata a oltre 6 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

