Legionella in case popolari a Milano un morto e diversi ricoverati

Un grave focolaio di legionella scuote le case popolari di Milano, con un bilancio drammatico che include un decesso e diversi ricoveri. La situazione, sotto stretta sorveglianza delle autorità sanitarie, solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli ambienti residenziali pubblici e sulla tutela della salute degli anziani coinvolti. La prevenzione e la pronta risposta sono ora fondamentali per arginare questa emergenza e proteggere le comunità più vulnerabili.

(Adnkronos) – Focolaio di legionella nel complesso delle case popolari di Milano. "I casi a oggi segnalati nel complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli 77-87 sono 6, di cui 4 tuttora ricoverati – comunica l'Ats -. Un paziente è deceduto. I casi hanno un'età compresa tra 70 e 90 anni". L'agenzia di tutela

Legionella nelle case MM di via Rizzoli: un inquilino è morto, tre sono ricoverati. Nello stesso complesso scattò l'allarme nel 2017

