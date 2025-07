LIVE Sonego-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra emozioni e attese, il Wimbledon 2025 ci regala un grande spettacolo con Sonego e Basilashvili pronti a darsi battaglia sul campo. Manca pochissimo all'inizio di questa sfida imperdibile: restate con noi per seguire in diretta ogni scambio e colpo vincente. La tensione è alle stelle: chi si aggiudicherà il trionfo? Scopritelo insieme, cliccando qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un momento di questa emozionante partita.

18.19 Il torneo di Sonego è iniziato con una convincente vittoria ai danni di Jaime Faria. Il piemontese ha avuto bisogno di un'ora e quarantacinque minuti per battere il qualificato portoghese con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. 18.16 Basilashvili occupa la posizione 126 del ranking mondiale. Il georgiano vanta un best ranking al numero 16 raggiunto nel 2019 ed ha vinto 5 titoli ATP nella sua carriera. 18.13 Sonego torna in campo a Wimbledon per l'incontro di secondo turno. Il piemontese affronta il qualificato georgiano, giustiziere di Lorenzo Musetti nel primo turno.

LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno.

