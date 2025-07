Franco Nero riceverà la stella sulla Walk of Fame | sarà premiato a febbraio durante il Filming Italy Los Angeles

Franco Nero, icona indiscussa del cinema italiano e internazionale, si prepara a ricevere un prestigioso riconoscimento: la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Un onore che lo colloca tra i grandi del cinema mondiale, consolidando il suo talento e la sua carriera straordinaria. Durante l’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles, prevista per febbraio 2026, il protagonista di epiche performances sarà ufficialmente celebrato. La sua fama e il suo contributo resteranno impressi nella storia del grande schermo.

Franco Nero riceverà la stella sulla Walk of Fame di Hollywood a febbraio 2026, durante l'undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles: sarà il terzo italiano a riceverla, seguito da Carlo Rambaldi. Franco Nero riceverà una delle più alte onorificenze del mondo del cinema: la stella sulla Hollywood Walk of Fame, nella categoria Motion Pictures, che gli verrà ufficialmente consegnata a febbraio 2026 durante l'undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, il festival fondato e diretto da Tiziana Rocca. Il riconoscimento sarà conferito dalla Camera di Commercio di Hollywood, che dal 1953 sostiene e promuove la celebre Walk of Fame.

