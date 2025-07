Vivo X200 FE | tra i suoi punti forti le fotocamere sviluppate con ZEISS e le dimensioni

Presentato appena una settimana fa, il Vivo X200 FE si distingue per le sue fotocamere Zeiss e le dimensioni compatte, promettendo un’esperienza da flagship in un formato più maneggevole. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? Dopo averlo testato intensamente negli ultimi 10 giorni come nostro device personale, esploreremo le sue potenzialità, i punti di forza e le eventuali limitazioni, per scoprire se può davvero rivoluzionare il modo di usare uno smartphone compatto e potente.

Presentato una settimana fa, il Vivo X200 FE è un interessante smartphone che, nelle promesse del produttore, punta ad offrire un'esperienza da flagship (FE sta per flagship experience) ma in un device dalle dimensioni più compatte rispetto agli standard a cui il mercato ci ha ormai abituati. Riesce a farlo? Per rispondere alla domanda, lo abbiamo provato nel corso degli ultimi 10 giorni utilizzandolo giornalmente come device personale, impegnandolo dunque in un misto di situazioni d'uso reali, e per anticipare un po il responso possiamo fin da subito dire che l'esperienza è stata positiva. Nella realizzazione del X200 FE Vivo si è affidata a delle linee molto tradizionali, con un design che vede piatti sia il vetro a copertura del display sia il pannello posteriore, ovviamente ad esclusione del modulo fotografico contenente le due fotocamere più potenti, mentre la camera grandangolare ed il LED Ring "Aura" sono a filo con la cover; la finitura del posteriore, unita alla colorazione colorazione Black del nostro sample, danno al device un look elegante.

