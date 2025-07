Formazioni ufficiali Belgio Italia Femminile | le scelte di Gunnarsdottir e Soncin

Scopri le formazioni ufficiali di Belgio-Italia Femminile, la sfida che promette spettacolo tra le protagoniste del calcio internazionale. Gunnarsdottir e Soncin hanno scelto le loro giocatrici, includendo alcune stelle dell'Inter Women, pronte a dare il massimo in campo. Quali novità emergono dall’undici schierato? Entriamo nel dettaglio delle scelte e prepariamoci a vivere un incontro avvincente fino all’ultima partita!

Formazioni ufficiali Belgio Italia Femminile: le scelte per la sfida delle azzurre. Le formazioni ufficiali di Belgio Italia Femminile, le scelte di Gunnarsdottir e Soncin con alcune giocatrici dell'Inter Women in campo. Belgio (5-4-1): Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings, Eurlings; Wullaert. A disposizione: Evrard, Bastiaen, Philtjens, Van Kerkhoven, Wijnants, De Caigny, Dhont, Blom, Mertens, Iliano, Detruyer, Missipo. CT Elisabet Gunnarsdottir Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Gugliemo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli.

LIVE Italia-Belgio, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: diramate le formazioni ufficiali. Alle 18.00 il calcio d’inizio - Benvenuti alla diretta live dell'entusiasmante sfida tra Italia e Belgio, valida per i Campionati Europei di calcio femminile 2025.

