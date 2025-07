Caldo medici famiglia | + 40% accessi in ambulatori per ipotensione ustioni e virus

L’ondata di calore che investe l’Italia da oltre una settimana sta mettendo a dura prova i medici di famiglia, con un aumento del 40% degli accessi in ambulatorio. I motivi? I problemi legati all’ipotensione, ustioni e virus che colpiscono tutte le fasce d’età. È un vero e proprio fronte caldo della sanità, dove la priorità è garantire cure tempestive e sicure. La sfida è ormai quotidiana, ma la domanda resta: come possiamo proteggere meglio la nostra salute contro queste emergenze estive?

(Adnkronos) – Superlavoro per i medici di famiglia. "Nei nostri ambulatori la situazione è rovente, sotto tutti i punti di vista. Con l'ondata di calore, che ormai va avanti da 9 giorni, registriamo un aumento degli accessi del 40%. E non si tratta solo di anziani che devono rivedere la terapia, ma assistiamo anche giovani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: medici - famiglia - accessi - ambulatori

Medici di famiglia, in Campania 60 milioni di prestazioni in un anno: "Molto oltre l’orario di studio" - Nel 2024, i medici di famiglia in Campania hanno fornito oltre 60 milioni di prestazioni, superando abbondantemente gli orari previsti.

Da oggi, 4 giugno 2025, è attivo a Rogno un Ambulatorio Medico Temporaneo dedicato ai pazienti della Dott.ssa Pagliardi, che ha cessato la propria attività di Medico di famiglia. Medici incaricati si alterneranno per garantire la continuità del servizi Vai su Facebook

Caldo, medici famiglia: + 40% accessi in ambulatori per ipotensione, ustioni e virus; Creta, maxi incendio: fiamme fuori controllo. Panico tra i turisti, evacuati in 5mila dagli hotel; Prosegue la riforma dell'assistenza territoriale: con l'estate gli ambulatori ad accesso diretto nelle Case di comunità.

Caldo, medici famiglia: "+ 40% accessi in ambulatori per ipotensione, ustioni e virus" - "Nei nostri ambulatori la situazione è rovente, sotto tutti i punti di vista. Secondo msn.com

Caldo infernale, gli igienisti: “Proteggere gli anziani”. I medici di famiglia: “Stanno male anche i giovani e chi resta in città” - Febbre, ustioni da weeend e stati di ansia dovuti alle ondate di calore: ecco la situazione in Italia ... Da msn.com