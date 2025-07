Milan seconda maglia del 2025-26 Mueller | Immersi nella storia

PUMA e AC Milan hanno lanciato la nuova seconda maglia del Milan 2025-2026. Debutterà il 23 luglio durante l'amichevole contro l'Arsenal.

Mueller (Puma): Quest'anno ci siamo immersi interamente nella storia e nei simboli iconici del Milan; Quando debutterà la nuova seconda maglia del Milan: prima già a luglio; Seconda maglia disponibile sia in versione Authentic che Replica: le info.

