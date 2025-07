Salernitana chi è Franco Ferrari ‘el loco’ italo argentino che fa gol e canta

Franco Ferrari, l'Italo-argentino che ha saputo trasformare sogni in realtà, ha affrontato un viaggio incredibile dalla sua Rosario natale alle luci di Scandicci. Con una maglia argentina e un cuore colmo di speranze, ha superato porte chiuse e battute d'arresto, dimostrando che la passione e la tenacia possono cambiare il destino. La sua storia è un esempio di determinazione e resilienza, capace di ispirare chiunque creda nei propri sogni. La sua avventura continua, e il suo talento non conosce limiti.

Un viaggio iniziato a Rosario, concluso. in treno a Scandicci. Nato a Rosario nel 1995, città culla di talenti come Messi e Di Maria. Franco Ferrari ha iniziato il suo cammino calcistico con in tasca una maglia dell’Argentina, una piccola borsa e 50 euro. Sognava la A, ma in Italia ha dovuto fare la gavetta a ritmi massacranti. Le porte in faccia dalle serie D, il taglio a freddo: “Non sei portato” gli è stato detto. Ma non si è arreso. La svolta è avvenuta in Toscana, in Eccellenza, con lo Scandicci: lì ha iniziato a dimostrare cosa significhi mettere la voglia davanti a tutto. Il salto che cambia la vita: Genoa e Napoli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it