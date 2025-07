Calciomercato Milan nuovi dialoghi col Como per Thiaw | si cerca una quadra

Il calciomercato del Milan si infiamma con nuovi dialoghi con il Como per Thiaw, mentre i biancoblù cercano di trovare la quadratura perfetta per rinforzare la propria difesa. La trattativa si fa sempre più intensa, tra speranze e strategie ben studiate: il futuro di Thiaw potrebbe scrivere un nuovo capitolo tra le fila dei lombardi. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Il Como continua a muoversi con grande determinazione sul mercato per rinforzare la propria difesa: contatti con il Milan per Thiaw. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuovi dialoghi col Como per Thiaw: si cerca una quadra

In questa notizia si parla di: milan - como - thiaw - calciomercato

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con tutte le emozioni e i risultati in tempo reale: Milan in 10 uomini, Como in vantaggio, Monza avanti e tante altre sorprese.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-thiaw-como-notizie-2/… Calciomercato Milan Il Como insiste per Thiaw Vai su X

#Calciomercato #Milan, Di Marzio: “Il Como prova a convincere #Thiaw: ecco come” Vai su Facebook

Milan, Thiaw non è convinto del Como: sensazioni negative sulla trattativa; Milan, Thiaw è tornato a valutare l’ipotesi di trasferirsi al Como ma per ora non ha ancora detto sì; Calciomercato Milan, Como in pressing su Thiaw: la rivelazione di Di Marzio.

Thiaw, possibile svolta: la nuova pretendente emersa e la trattativa col Como - Milan e le strategie di mercato estive: tra nuove proposte e valutazioni su obiettivi chiave per rafforzare la squadra. msn.com scrive

Calciomercato Como, si intensificano i contatti con il Milan per Thiaw. Il difensore potrebbe far visita alle strutture del club - Il difensore potrebbe far visita alle strutture del club Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della pr ... Come scrive calcionews24.com