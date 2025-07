Cittadinanza Tajani ci riprova con lo Ius Italiae FdI e Lega | gli italiani hanno deciso la legge va bene così

Dopo il sonoro scacco del referendum e la chiara volontà degli italiani, le opposizioni tornano all'attacco sul fronte della cittadinanza, sperando di aprire nuove crepe nella maggioranza. Tra discussioni e sussurri di possibile approvazione dello Ius Italiae riproposto da Forza Italia, Antonio Tajani assicura: “Fino a ora non l’ha detto nessuno”. La partita è ancora aperta, ma cosa succederà davvero?

Cittadinanza, dopo la sonora bocciatura del referendum, acclarato che gli italiani non vogliono scorciatoie, le opposizione tornano all'attacco sperando di insinuarsi nelle pieghe di presunte divisioni nella maggioranza. Opposizioni disposte ad approvare Ius Italiae riproposto da Forza Italia? Problemi in vista? "Fino a ora non l'ha detto nessuno", risponde Antonio Tajani parlando con i cronisti in Transatlantico al Senato dopo il question time. Cittadinanza, Tajani ci riprova con lo Ius Italiae. "Ma siamo pronti a discutere con tutti", dice il leader azzurro e ministro degli Esteri. "Il Parlamento é sovrano.