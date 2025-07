Per la prima volta in Italia Baekhyun in concerto a Milano con il 2025 WORLD TOUR

Preparati a vivere un momento indimenticabile: Baekhyun, celebre icona del K-pop e volto degli EXO, farà il suo debutto italiano il 20 luglio 2025 al Fabrique di Milano con il suo imperdibile “2025 WORLD TOUR ”. Un evento esclusivo che i fan italiani aspettano da tempo, pronto a infiammare il palco con energia e talento. Non perdere questa occasione unica di vedere dal vivo una star globale come mai prima d’ora!

BAEKHYUN, icona mondiale del K-pop e membro fondatore degli EXO, si esibirà per la prima volta in Italia il 20 luglio 2025 al Fabrique di Milano, unica tappa italiana del suo “2025 WORLD TOUR ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fan di EXO e del K-pop, preparatevi a un evento imperdibile! BAEKHYUN, il celebre artista sudcoreano, sta per arrivare in Italia! Conosciuto come vocalist principale degli EXO, Byun Baek-hyun è amato in tutto il mondo per la sua voce potente, il carisma uni

