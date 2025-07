Il Bologna ha quasi comprato il sostituto di Beukema | Vitik per 15 milioni Fabrizio Romano

Il Bologna si prepara a voltare pagina con un colpo importante nel mercato difensivo: dopo l’addio di Beukema, i rossoblù puntano su Martin Vitik dello Sparta Praga, acquistandolo per 15 milioni di euro. Un investimento strategico che testimonia la volontà di rafforzare la squadra e prepararsi al meglio per la prossima stagione. Si avvicina sempre di più il passaggio dell’ex Az al...

Il Bologna è già proiettato nel post-Beukema. Il centrale olandese, infatti, è un promesso sposo del Napoli. E i felsinei si cautelano andando a prendere il suo sostituto direttamente dallo Sparta Praga. Si tratta di Martin Vitik, con i rossoblù che pagheranno il difensore 15 milioni di euro. Lo riportato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo "X". Insomma si avvicina sempre di più il passaggio dell'ex Az al Napoli. Vitik al Bologna per 15 milioni, Beukema sempre più vicino al Napoli. "Sam Beukema è sul punto di passare al Napoli e il Bologna ingaggia Martin Vitik per 15 milioni di euro, accordo raggiunto.

