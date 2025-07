Oasis il primo concerto domani | spunta la prima foto di Liam e Noel Gallagher ma c'è un trucco

L’attesa è palpabile: il primo concerto degli Oasis dopo 15 anni sta per riaccendere la scena musicale mondiale. I fan sono entusiasti nel vedere la prima foto di Noel e Liam Gallagher insieme, anche se si tratta di un’immagine creata dall’intelligenza artificiale. Domani, in un evento imperdibile, gli Oasis torneranno a conquistare il pubblico con due serate da record. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile reunion.

Spunta una prima foto di Noel e Liam Gallagher insieme dopo 15 anni: un selfie mosso scattato da un fan fuori da un pub di Cardiff. Poi si scopre che è fatta con l'intelligenza artificiale. Domani gli Oasis tornano sul palco con 150mila spettatori in due giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

