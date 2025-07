Lutto nel mondo della politica sannita | addio all’ex sindaco Tonino Pietrantonio

Il mondo della politica sannita piange la scomparsa di Tonino Pietrantonio, ex sindaco di Benevento e figura di spicco della Democrazia Cristiana. La sua passione e dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile nella città , contribuendo a importanti iniziative come l’inaugurazione del Conservatorio di Musica. Con la sua scomparsa, Benevento perde un uomo di grande valore e visione, ma il suo lascito continuerà a ispirare le future generazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un altro pezzo della politica beneventana che se ne va. Si è spento al Fatebenefratelli Antonio Pietrantonio, all’etĂ di 88 anni. Laureato in Scienze Politiche alla Federico II, è stato sindaco di Benevento dal 26 di febbraio del 1982 al 28 di novembre del 1992. Eletto con la Democrazia Cristiana. A lui si deve l’inaugurazione della Conservatorio di Musica, di cui è stato il primo presidente, l’istituzione della Scuola Allievi carabinieri, e soprattutto la creazione di Benevento CittĂ Spettacolo con la direzione artistica di Ugo Gregoretti. Inoltre è stato la mente per la ristrutturazione e trasferimento della sede municipale a Palazzo Mosti, il restauro di Palazzo Paolo V e l’inaugurazione dell’Hortus Conclusus con le opere di Paladino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lutto nel mondo della politica sannita: addio all’ex sindaco Tonino Pietrantonio

In questa notizia si parla di: politica - sindaco - pietrantonio - lutto

