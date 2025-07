Inter Vogliacco | Bonny fortissimo auguro il meglio a Chivu

Nel mondo del calcio, le emozioni e i legami si intrecciano tra passato e presente. Alessandro Vogliacco, difensore del Parma, ha voluto dedicare un pensiero speciale ai suoi ex compagni di viaggio: Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny, ora protagonisti all’Inter. Tra ricordi e auguri di successo, il giovane talento esprime stima e affetto, dimostrando come il calcio sappia unire e rafforzare i legami umani. La loro strada continua a brillare, e il futuro promette ancora grandi soddisfazioni.

