Taylor Mega denunciata per estorsione dall'ex Simone Belleli | Un altro uomo che non accetta di essere lasciato

La vicenda tra Taylor Mega e Simone Belleli si infuoca, portando alla luce accuse di estorsione e diffamazione che scuotono il mondo dello spettacolo. La influencer, 32 anni, si difende affermando di essere stata vittima di un tentativo di manipolazione e di una richiesta di restituzione di un regalo. In questo clima teso, ancora una volta, si conferma come i contorni della veritĂ siano spesso intricati e difficili da discernere. Continua a leggere.

"Chi ha sbagliato pagherĂ ", scrive oggi Taylor Mega, 32 anni, indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione dopo una denuncia dell'ex fidanzato Simone Belleli. "Dopo aver tentato di manipolare mia sorella chiede indietro un regalo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

