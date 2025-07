Arbitri Zappi | Chi assale un arbitro va in galera Rocchi? Non ha bisogno di una conferma tecnica

Nel mondo del calcio, la trasparenza e l'integrità sono fondamentali per mantenere la fiducia di tifosi, giocatori e dirigenti. Durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, il Presidente dell’Aia, Antonio Zappi, ha sottolineato come la chiarezza nelle decisioni arbitrali sia sempre stata una priorità. Con un occhio rivolto al futuro, Zappi si impegna a rafforzare i principi di correttezza e trasparenza nel calcio italiano, perché solo così si può garantire uno sport più giusto e rispettato.

Su Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto quest’oggi il Presidente dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) Antonio Zappi. A seguire le sue principali parole. Le parole del presidente dell’Aia, Zappi. «Trasparenza nelle decisioni arbitrali? Questo è stato sempre uno degli obiettivi fermi e prioritari della nostra presidenza, ovvero quello di garantire un maggiore apertura alla conoscenza dei processi decisionali che ci permettesse di aumentare il rispetto verso la figura dell’arbitro e una maggiore trasparenza delle comunicazione tra l’arbitro e il Var». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Arbitri, Zappi: «Chi assale un arbitro va in galera. Rocchi? Non ha bisogno di una conferma tecnica»

