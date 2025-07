Morte Ramy rischio processo per Fares Bouzidi e per il carabiniere che lo inseguiva

Una tragica notte a Milano ha segnato la fine di Ramy Elgaml, coinvolto in un incidente che ha sollevato importanti questioni sulla responsabilità e la giustizia. La procura ha concluso le indagini e ora Fares Bouzidi, amico di Ramy, e il carabiniere che lo inseguiva sono indagati per omicidio stradale, aprendo un dibattito cruciale sulla sicurezza e le norme da rispettare sulle strade. La vicenda si sviluppa mentre si attendono sviluppi giudiziari fondamentali.

La procura di Milano ha concluso le indagini sull’incidente che, nella notte del 24 novembre 2024, è costato la vita a Ramy Elgaml. Per l’accaduto, sia il conducente della moto, Fares Bouzidi, amico di Ramy, sia il militare alla guida della gazzella dell’Arma che lo inseguiva, sono ora indagati per omicidio stradale, sebbene con contestazioni diverse. Bouzidi, secondo i pm avrebbe violato numerose norme del codice della strada: viaggiava senza patente, sotto effetto di droghe e ha ignorato l’alt, correndo fino a 120 chilometri all’ora, anche contromano. L’omicidio stradale contestato al carabiniere, invece, riguarda la « violazione delle regole di comune prudenza e diligenza », poiché avrebbe mantenuto una distanza troppo ravvicinata – «sempre inferiore a 1,5 metri» – rispetto alla moto, urtandola durante una curva e provocando la caduta del passeggero. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morte Ramy, rischio processo per Fares Bouzidi e per il carabiniere che lo inseguiva

