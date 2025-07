Teotino non le manda a dire | David è un gemello di Vlahovic non penso sia un upgrade Invece Osimhen…

Nel mondo del calcio, le parole di Teotino non passano inosservate: tra critiche e analisi, il commentatore mette a confronto i talenti Osimhen e David, sollevando discussioni sulla strategia di mercato della Juventus. Con un occhio critico e una prospettiva diretta, svela tutti i dettagli sulle mosse dei bianconeri, lasciando i tifosi con molte domande sul futuro dell’attacco juventino. E ora, scopriremo cosa ne pensa davvero l’esperto...

Teotino non le manda a dire sugli obiettivi del calciomercato Juve: tutte le dichiarazioni sulle mosse dei bianconeri. Duante Sky Calciomercato L’Originale, Teotino ha analizzato le strategie di mercato della Juventus per quanto riguarda l’attacco, facendo un confronto tra Victor Osimhen e Jonathan David, nuovo acquisto della Juve. PAROLE – «Osimhen è di un’altra categoria rispetto anche a David e il suo acquisto cambierebbe una squadra. David è un gemello di Vlahovic, hanno esattamente la stessa etĂ , Vlahovic ha fatto 30 gol, David 109 ma non credo che sia un upgrade rispetto a Vlahovic che però ovviamente si è creato una situazione in cui non può piĂą restare alla Juventus, per colpa sua e non solo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Teotino non le manda a dire: «David è un gemello di Vlahovic, non penso sia un upgrade. Invece Osimhen…»

