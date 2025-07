Canoa velocità europei Under 23 Juniores | dodici equipaggi azzurri approdano in finale

Inizia con il piede giusto l'avventura degli azzurri ai Campionati Europei di canoa velocità a Pitesti, Romania. Dodici equipaggi under 23 e juniores conquistano la finale A, dimostrando talento e determinazione. La prima giornata testimonia il valore della nostra squadra, pronta a scrivere nuove pagine di successo. La sfida ora si fa ancora più intensa: i prossimi passi decideranno chi salirà sul podio e continuerà a regalare emozioni agli appassionati italiani.

Iniziano a Pitesti, in Romania i campionati europei di canoa velocità per le categoria Juniores e Under 23. Nella prima giornata l’Italia si mette in evidenza portando ben dodici imbarcazioni alla qualificazione per la finale A delle rispettive specialità. A consolidare ulteriormente l’ottimo risultato di giornata della spedizione azzurra sono i numerosi pass per le semifinali, gare in cui provare il tutto per tutto nel tentativo di entrare nella lotta per le medaglie. UNDER 23. Nel K1 1000 maschile Francesco Lanciotti conclude la sua batteria in terza posizione con 3:43.857, crono che gli vale il pass per la semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it