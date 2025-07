Malore nella palestra senz’aria condizionata Martina Gillio muore a 22 anni

Un tragico episodio scuote Torino: Martina Gillio, giovane di soli 22 anni, perde la vita durante un allenamento in palestra in condizioni climatiche proibitive. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, solleva importanti interrogativi sulla sicurezza negli ambienti di fitness. Mentre le indagini proseguono, questa vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di prevenzione e attenzione alla salute durante l’attività fisica.

Torino, 3 luglio 2025 – Si sa ancora poco della morte di Martina Gillio, 22 anni, colta da un malore nel tardo pomeriggio di martedì scorso mentre faceva pesi. Era caldo e in palestra  non c'era  l'aria condizionata, ma è presto per stabilire un nesso tra il decesso e le condizioni in cui la ragazza si allenava. L'allarme è scattato alle 19.30, quando Martina, dopo aver lamentato un mal di testa, si è accasciata. Il personale della palestra Gym Studio Health Club l'ha soccorsa ed effettuato le manovre di rianimazione con l'uso del defibrillatore. Ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.

