Lex Luthor ha il biondo più cool di Hollywood

Lex Luthor ha il biondo pi249 cool di Hollywood, ma Nicholas Hoult ha appena superato ogni aspettativa con una trasformazione sorprendente. Durante il suo intervento a Jimmy Kimmel Live!, l’attore britannico ha stupito tutti tinto i capelli di un biondo platino scintillante, lasciando il pubblico senza parole e facendo il giro del web in poche ore. Questa scelta di stile segna un nuovo capitolo nella sua carriera e nel suo look...

Nicholas Hoult ha fatto irruzione, come un fulmine a ciel sereno, con una scelta stilistica che non può essere etichettata semplicemente come audace. L'attore britannico, volto magnetico di The Great, Nosferatu e del prossimo Superman: Legacy, ha tinto la sua chioma di un biondo platino scintillante facendo il giro del web in poche ore. La prima rivelazione pubblica è avvenuta durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, lo scorso 25 giugno, dove Hoult si è presentato con un look calibrato con cura: capelli decolorati, taglio moderno con lati rasati e volume sulla sommità, un maglione color burro e pantaloni grigi sartoriali.

Nicholas Hoult ha scelto il biondo platino, e ha reso Lex Luthor il personaggio più cool del prossimo Superman: Legacy.

