Debutta a luglio ‘OTELLO’ | tutti i dettagli

A luglio torna in scena il grande classico shakespeariano, “Otello”, con una produzione tutta nuova che promette emozioni intense e riflessioni profonde. Regia di Giorgio Pasotti, protagonista Giacomo Giorgio affiancato da Claudia Tosoni, questa rappresentazione rivisita un dramma immortale, incredibilmente attuale anche nel mondo di oggi. Un’occasione imperdibile per riscoprire un capolavoro senza tempo: non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza unica.

Debutta a luglio 'OTELLO' per la regia di Giorgio Pasotti, protagonista con Giacomo Giorgio e Claudia Tosoni. Una nuova produzione teatrale fa rivivere l'eterno classico shakespeariano della letteratura mondiale dai caratteri così drammaticamente attuali anche dopo secoli, vista la cronaca di oggi: "Otello" di William Shakespeare, per la drammaturgia di Dacia Maraini e la regia di Giorgio Pasotti, con Giacomo Giorgio nel ruolo di Otello, Giorgio Pasotti interpreterà Iago e Claudia Tosoni sarà Desdemona. Nel cast anche Davide Paganini, Gerardo Maffei, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalya Aly.

