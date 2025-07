Monopattini elettrici al via obbligo delle targhe

Ora anche i monopattini elettrici devono essere targati: una svolta prevista dalla nuova riforma del Codice della Strada, firmata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Le nuove regole, che entreranno in vigore a breve, mirano a garantire maggiore sicurezza e responsabilità sulle strade. Le targhe, di dimensioni e caratteristiche precise, saranno obbligatorie per tutti i veicoli a due ruote green. È il primo passo verso un sistema più sicuro e regolamentato per la mobilità urbana.

Diventano realtà le targhe per i monopattini elettrici, previste dalla riforma del Codice della strada. Le regole sono nel decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti firmato il 27 giugno e che diventerà operativo 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le targhe saranno rettangolari, di dimensioni 50×60 mm, con fondo bianco e caratteri alfanumerici in nero. Andranno poste in modo visibile e permanente sul parafango posteriore del monopattino o – se non c’è l’alloggio apposito – perpendicolari al piano di simmetria del piantone dello sterzo nella parte anteriore. La combinazione alfanumerica, associata ai dati anagrafici del proprietario del mezzo, è di sei caratteri su due righe da tre numeri o lettere ciascuna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monopattini elettrici, al via obbligo delle targhe

